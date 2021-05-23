Kardeşlerim dizisi Harika'dan evlilik haberleri Gözde Türker'den aşk dolu paylaşımlar

Seyircileri son bölümü ile ekranlara büyüleyen Kardeşlerim dizisinde sular durulmuyor. Suzan’ın Ömer'i kabul etmesi üzerine Harika’dan tepkiler gelmeye başladı. Suzan’a araba çarpmasını engelleyerek kendi canını ortaya atan Ömer hastanelik olması ile annesi ile arasında suların durulması için fırsat oldu. Bu sayede Suzan oğlunu kabullenmeye başladı. Olayların devam etme üzerine Suzan, Ömer’in velayetini almaya karar verir. Duyduklarına şaşıran Ömer bu durumu kabul etmese de Suzan verdiği kararda ciddiydi. Harika’nın Ömer’i oyuna getirmesi ile dizide heyecanlar arttı.

Kardeşlerim dizisinde Harika karakteri ile bilinenyaşında genç oyuncudur. Herkes Eylül tarafından özel hayatı merak edilen Türker 17 Eylül 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatını Mimar Sinan Üniversitesinde tamamlayarak tiyatro bölümüne giriş yaptı. 2013 yılında ilk olarak Muhteşem Yüzyıl’da izleyiciler ile buluşan Türker Safiye Sultan rolüne hayat verdi. Genç yaşta birçok kez ekranlara çıkan oyuncu güzelliği ve yeteneği ile de herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı yüzüklü fotoğrafı ile gündeme gelen Gözde Türker evlilik soruları çoğalmaya başladı. Evlilik sorularına karşılık veren Türker sevgilisinin ne iş yaptığı açıkladı. Kendi sektöründen olmadığını ve diş hekimi olduğu belirtti.