Kardashian kardeşlerden olaylı dans!

Ünlü model Kim Kardashian'ın kardeşleri olan Khloe ve Kourtney Kardashian tıpkı ablaları gibi çekimlerden çekime koşuyor.

İş yoğunluğundan buldukları ilk fırsatta ise sanal alemdeki takipçilerini ihmal etmiyor ve birbirinden özel iddialı pozlar ile adından söz ettiriyorlar.

Khloe ve Kourtney kardeşler geçtiğimiz günlerde ünlü bir markanın kıyafet çekimleri için ikisi birlikte kameraların karşısına geçtiler.

Güzel modeller kamera karşısında verdikleri pozlar ile görenleri mest ettiler.

Çekimler sırasında verilen arayı iyi değerlendiren Khloe ve Kourtney kardeşler bir ara kucak dansı yaptılar.

İkili çektikleri kucak dansı videosunu sanal alemde takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmediler.

Öte yandan her iki modelinde sanal alemde milyonlarca takipçisi bulunuyor, her paylaşımları binlerce kez beğeniliyor.

Khloe ve Kourtney kardeşlerin paylaştıkları kucak dansı videosu da takipçileri tarafından kısa süre içinde binlerce kez beğenildi.