İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...

Kardashian kardeşlerden olaylı dans!

Ünlü model Kim Kardashian'ın kardeşleri olan Khloe ve Kourtney Kardashian bir markanın kıyafet tanıtımı için kameraların karşısına geçtiler. Khloe ve Kourtney kardeşler çekim arasında gerçekleştirdikleri kucak dansını da sosyal medyadan paylaştılar.

25 Mart 2021 Perşembe 15:44
Kardashian kardeşlerden olaylı dans!
Takip Et:

Ünlü model Kim Kardashian'ın kardeşleri olan Khloe ve Kourtney Kardashian tıpkı ablaları gibi çekimlerden çekime koşuyor.

İş yoğunluğundan buldukları ilk fırsatta ise sanal alemdeki takipçilerini ihmal etmiyor ve birbirinden özel iddialı pozlar ile adından söz ettiriyorlar.

Khloe ve Kourtney kardeşler geçtiğimiz günlerde ünlü bir markanın kıyafet çekimleri için ikisi birlikte kameraların karşısına geçtiler.

Güzel modeller kamera karşısında verdikleri pozlar ile görenleri mest ettiler.

Çekimler sırasında verilen arayı iyi değerlendiren Khloe ve Kourtney kardeşler bir ara kucak dansı yaptılar.

İkili çektikleri kucak dansı videosunu sanal alemde takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmediler.

Öte yandan her iki modelinde sanal alemde milyonlarca takipçisi bulunuyor, her paylaşımları binlerce kez beğeniliyor.

Khloe ve Kourtney kardeşlerin paylaştıkları kucak dansı videosu da takipçileri tarafından kısa süre içinde binlerce kez beğenildi.

 

 

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 15:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kourtney KardashianKardashianKardashian Kardeşler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?
Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?
Demet Akalın Aleyna neden kavga etti? Demet Akalın Aleyna Tilki kavgasında kim ne dedi?
Demet Akalın Aleyna neden kavga etti? Demet Akalın Aleyna Tilki kavgasında kim ne dedi?
Rıza Kocaoğlu Hazal Subaşı ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Rıza Kocaoğlu Hazal Subaşı ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Ali Çatalbaş kimdir, nerelidir? Ali Çatalbaş oynadığı yapımlar
Ali Çatalbaş kimdir, nerelidir? Ali Çatalbaş oynadığı yapımlar
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi?
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi?
Seyhan Şaşko kimdir? Ersin Düzen'le evlenen Seyhan Şaşko kaç yaşında, nereli?
Seyhan Şaşko kimdir? Ersin Düzen'le evlenen Seyhan Şaşko kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru yolları
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür? Doğru fondöten nasıl sürülür?
Survivor Panorama neden yok,neden yayınlanmadı? Survivor Panorama yayından mı kaldırıldı?
İhaleye girmek için sgk borcu ne kadar olmalı ?
Çukur 5. sezon olacak mı? Çukur yeni sezonda devam edecek mi?
Lise son sınıf sınavları ne zaman, sınavlar ertelendi mi?
25 Mart 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 25 Mart 2021 maç programı
Football Manager 2021 en iyi genç yetenekler listesinde kimler var? FM 2021 en iyi genç yetenekler
Aktifbank hesap açma başvurusu nasıl yapılır? Aktifbank hesap açma belgeleri ve işlemleri
Bilgisayardan telefonsuz Whatsapp'a nasıl girilir?
Temizlik Benim İşim 19 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi? Fox TV Temizlik Benim İşim 345. bölüm puan durumu
Arıza Fatih kimdir? Gökay Müftüoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yaralı Kalbim 41. bölüm fragmanı 17 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
AGİ hangi durumlarda ve şartlarda verilir, alınır? 2021 Asgari geçim indirimi hangi hallerde kesilir?
Survivor Ekstra yayından kaldırıldı mı, neden yayınlanmıyor? Survivor Ekstra var mı, yayınlanacak mı?
Yaralı Kalbim 49. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Kanal 7 Yaralı Kalbim yeni bölüm canlı izle
PTT kargo cumartesi teslimat yapıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.