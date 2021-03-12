Kara Del Toro'dan 'Heyecan verici şeyler' notlu paylaşım

Sanal alemde yıldızı yükselen modeller arasında yerini çoktan alan model Kara Del Toro yaptığı iddialı pozlar ile konuşulmaya devam ediyor.

30 yaşındaki ABD'li model sanal alemi aktif kullanan modeller arasında yer alıyor ve Toro'nun ınstagramda 1,6 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Toro sanal alemde yaptığı paylaşımlar kadar altına düştüğü notlar ile epey konuşuluyor.

Güzel modelin son olarak yaptığı paylaşımın altına 'Heyecan verici şeyler' notunu paylaşması hayranlarında merak uyandırdı.

Öte yandan ünlü model geçtiğimiz hafta yatağında vermiş olduğu siyah iç çamaşırlı paylaşımlarıyla gündem olmuş ve sanal alemde epey konuşulmuştu.

İşte güzel yıldızın o birbirinden iddialı paylaşımları