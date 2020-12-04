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Kara Del Toro paylaşımlarıyla büyülemeye devam ediyor

29 yaşındaki ABD'li model Kara Del Toro sanal alemde takipçilerine yaptığı paylaşımlar ile büyülemeye devam ediyor.

04 Aralık 2020 Cuma 10:42
Kara Del Toro paylaşımlarıyla büyülemeye devam ediyor
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Sanal alemin en çok aranan ve takip edilen modellerinden olan 29 yaşındaki ABD model Kara Del Toro yaptığı paylaşımlar ile büyülemeye devam ediyor.

Dünyaca ünlü model Kara Del Toro geçtiğimiz yaz karantina sonrasında çıktığı tatilinde takipçilerini unutmamış ve gittiği her yerden paylaşımlarda bulunmuştu.

Sanal alemde yaklaşık 1,7 milyon takipçisi bulunan güzel model paylaştığı pozlara kısa süre içinde binlerce beğeni ve iltifat yorumu alıyor.

Özellikle yaz ayında sahillerde denizin ve sıcak havanın keyfini çıkarırken takipçilerine paylaşımlar yapan ünlü model Kara Del Toro şu sıralarda yaptığı paylaşımlardaki doğal güzelliği ile yine hayranlarını büyülemeyi başarıyor.

İşte güzel model Kara Del Toro'nun birbirinden özel ve cesur o pozları 

 

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 10:42
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Kara Del ToroKara Del Toro Paylaşımları
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