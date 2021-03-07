Kara Del Toro paylaşımıyla sanal alemde olay yarattı!

30 yaşındaki ünlü Amerikalı şarkıcı Kara Del Toro sanal alemde iddialı ve cüretkar paylaşımlarına devam ediyor.

Güzel şarkıcı son zamanlarda yaptığı dekolteli paylaşımlar ile adından sıkça söz ettirmeye ve takipçi kitlesinide artırmayı başardı.

Son olarak siyah iç çamaşırlarıyla hayranlarına fotoğraf paylaşan 30 yaşındaki şarkıcının bu pozu olay olmuş ve Toro'nun bu cüretkar fotoğrafına yorum ve beğeni yağmıştı.

Şimdide hayranlarının karşısı derin göğüs dekolteki kombini ile çıkan Toro bu seferde olay oldu ve hayranlarının beğenilerini topladı.

Instagramda 1,5 milyondan fazla takipçisi bulunan Kara Del Toro'nun bu kombini epey konuşuldu.

İşte güzel modelin hayranlarına sunduğu iddalı ve altına 'saten bir an' notunu düştüğü paylaşımı