Kara Del Toro ayna karşısında verdiği bikinili pozuyla olay oldu

Sanal alemde yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelen 28 yaşında ki Amerikalı model Kara Del Toro bu sefer ki paylaşımı ile de gündem olmayı başardı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan başarlı modelin sanal alemde yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunuyor.

Diğer yandan Kara Del Toro katıldığı davet, program ve galalar da giydiği transparan kıyafetleriyle de ününe ün katan isimlerden.

Son olarak ayna karşısına geçen Toro, pembe çicekli bikinisiyle poz verdi.

Pembe bikinisiyle verdiği pozu kendi telefonuylada çeken güzel modelin bu paylaşımı sanal alemde kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.

Öte yandan güzel model Kara Del Toro yaz tatili boyunca hayranlarını ihmal etmedi ve tatili süresinde onları paylaştığı pozlarıyla mest etti..