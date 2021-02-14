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Kanye West’ten boşanmak üzere olan Kim Kardashian’ın Sevgililer Günü planı belli oldu

Kanye West ile yaşadığı anlaşmazlıklardan ötürü bir süredir boşanmak istediği ortaya çıkan Kim Kardashian’ın Sevgiler Günü’nü nasıl geçireceği merak konusu oldu. Dünyaca ünlü Kim Kardashian 14 Şubat’ı çocukları ve ailesiyle geçireceğini söyledi.

14 Şubat 2021 Pazar 20:01
Kanye West’ten boşanmak üzere olan Kim Kardashian’ın Sevgililer Günü planı belli oldu
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Geçtiğimiz günlerde gündeme oturan Kanye West ile Kim Kardashain’ın boşanacağına dair söylentiler doğrulandı. Boşanma davası hazırlanırken ise Kim Kardashian’ın Sevgililer Günü’nü nasıl geçireceği merak konusu oldu. 2014 Yılından beri Kanye West ile evli olan Kim Kardashian’ın kendisinden boşanmak istediği ortaya çıktı. Boşanma davaları gündem üzerinde konuşulurken aynı zamanda yıllardır Sevgililer Günü’nü hiç yalnız geçirmeyen Kim Kardashian’ın bu seneki planları sosyal medyada çok konuşuldu.

Kim Kardashian’ın kendini gayet iyi hissettiği ve Sevgililer Günü’nü çocuklarıyla ve ailesiyle geçireceği söylendi. Kanye ile uzun bir süredir iletişimi kestiği söylenen Kim Kardashian, 14 Şubat’ta çocuklarıyla ve ailesiyle güzel bir kutlama yapmayı planlıyor. Kim Kardashian’ın Kanye West ile olan boşanma davalarının ise Keeping Up With The Kardashians’ta yayınlanacağı söylendi. 18 Mart’ta yayınlanması beklenen bölümde sonunda boşanma davasının arkasındaki gerçek nedeni öğrenebileceğiz.



Son Güncelleme: 14.02.2021 20:01
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Anahtar Kelimeler:
Kanye WestKim KardashiansKeeping Up With The KardashiansSevgililer Günü14 şubatBoşanma Davası
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