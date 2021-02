Kanye West’ten boşanmak üzere olan Kim Kardashian’ın Sevgililer Günü planı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde gündeme oturanile Kim Kardashain’ın boşanacağına dair söylentiler doğrulandı.hazırlanırken ise Kim Kardashian’ın’nü nasıl geçireceği merak konusu oldu. 2014 Yılından beri Kanye West ile evli olan Kim Kardashian’ın kendisinden boşanmak istediği ortaya çıktı. Boşanma davaları gündem üzerinde konuşulurken aynı zamanda yıllardır Sevgililer Günü’nü hiç yalnız geçirmeyen Kim Kardashian’ın bu seneki planları sosyal medyada çok konuşuldu.

Kim Kardashian’ın kendini gayet iyi hissettiği ve Sevgililer Günü’nü çocuklarıyla ve ailesiyle geçireceği söylendi. Kanye ile uzun bir süredir iletişimi kestiği söylenen Kim Kardashian, 14 Şubat’ta çocuklarıyla ve ailesiyle güzel bir kutlama yapmayı planlıyor. Kim Kardashian’ın Kanye West ile olan boşanma davalarının ise Keeping Up With The Kardashians’ta yayınlanacağı söylendi. 18 Mart’ta yayınlanması beklenen bölümde sonunda boşanma davasının arkasındaki gerçek nedeni öğrenebileceğiz.