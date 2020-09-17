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Kanye West'te olay paylaşım! Grammy ödülünü tuvalete attı!

Ünlü ABD'li sanatçı Kanye West'ten takipçilerini şok eden bir paylaşım geldi. ABD Başkanlık seçimlerinden adaylığını çeken West, Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaparken, bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

17 Eylül 2020 Perşembe 16:33
Kanye West'te olay paylaşım! Grammy ödülünü tuvalete attı!
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ABD’de Başkanlık seçimine aday olduğunu açıklayan Kanye West, bu açıklamasıyla birlikte Amerika’da gündem oldu. Birçok ünlü ismin desteğini alan ünlü şarkıcı, sonrasında adaylıktan çekildiğini duyurmuş ve kendini destekleyenleri şaşırtmıştı.


Başkanlık seçimlerinden çekildikten sonra sessiz kalan Kanye West sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tekrar gündem oldu.

Tepki çeken protesto

Sahip olduğu Grammy ödülünü klozete atan Kanye West, ödülün üzerine tuvaletini yaptı. Klozette ödülün bu halini paylaşan Kanye West, birçok takipçisi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bütün müzisyenlerin özgür kalması gerektiğini düşünerek bu paylaşımı yapan ünlü şarkıcıya, binlerce kötü yorum yapıldı.



Son Güncelleme: 17.09.2020 16:33
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Anahtar Kelimeler:
Kanye WestGrammy ödülü
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