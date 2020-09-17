Kanye West'te olay paylaşım! Grammy ödülünü tuvalete attı!

ABD’de Başkanlık seçimine aday olduğunu açıklayan Kanye West, bu açıklamasıyla birlikte Amerika’da gündem oldu. Birçok ünlü ismin desteğini alan ünlü şarkıcı, sonrasında adaylıktan çekildiğini duyurmuş ve kendini destekleyenleri şaşırtmıştı.

Tepki çeken protesto

Başkanlık seçimlerinden çekildikten sonra sessiz kalan Kanye West sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tekrar gündem oldu.

Sahip olduğu Grammy ödülünü klozete atan Kanye West, ödülün üzerine tuvaletini yaptı. Klozette ödülün bu halini paylaşan Kanye West, birçok takipçisi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bütün müzisyenlerin özgür kalması gerektiğini düşünerek bu paylaşımı yapan ünlü şarkıcıya, binlerce kötü yorum yapıldı.