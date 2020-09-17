Kanye West'te olay paylaşım! Grammy ödülünü tuvalete attı!

ABD’de Başkanlık seçimine aday olduğunu açıklayan Kanye West, bu açıklamasıyla birlikte Amerika’da gündem oldu. Birçok ünlü ismin desteğini alan ünlü şarkıcı, sonrasında adaylıktan çekildiğini duyurmuş ve kendini destekleyenleri şaşırtmıştı.
Tepki çeken protesto
Sahip olduğu Grammy ödülünü klozete atan Kanye West, ödülün üzerine tuvaletini yaptı. Klozette ödülün bu halini paylaşan Kanye West, birçok takipçisi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Bütün müzisyenlerin özgür kalması gerektiğini düşünerek bu paylaşımı yapan ünlü şarkıcıya, binlerce kötü yorum yapıldı.
Son Güncelleme: 17.09.2020 16:33