Kanser tedavisi gören Hüner Coşkuner'in durumu ağırlaştı!

Hematolojik kanser türlerinden biri olan ve tıp dilinde multiple miyelom diye adlandırılan kemik iliği kanserine yakalanan ve bir süredir bu tanıyla birlikte tedavi gören ünlü ses sanatçısı Hüner Coşkuner, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Yaşadığı nefes darlığı sebebiyle tedavisinin yoğun bakımda devam etmesine karar veren Coşkuner'in kaldırıldığı hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Özgür Şamilgin, yaptığı basın açıklamasında meydana gelen nefes darlığı nedeniyle durumu ağırlaşan Hüner Coşkuner'in yoğun bakıma kaldırıldığı ve burada tedavisine devam edildiği aktarıldı.

Hastalığının ilk sürecinde yaygın kemik tutulumu yaşayan sanatçı omurga cerrahisi tarafından ameliyat edilmiş ve sonrasında kemoterapi ve radyoterapi tedavileri görmüştü. Fakat sürecin ilerlemesiyle birlikte Hüner Coşkuner, gerçekleştirilen tedaviye cevap vermeyerek iyileşme sağlayamadı.