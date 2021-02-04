Kanser tedavisi gören Hüner Coşkuner'in durumu ağırlaştı!

Hematolojik kanser türlerinden biri olan ve tıp dilinde multiple miyelom diye adlandırılan kemik iliği kanserine yakalanan ve bir süredir bu tanıyla birlikte tedavi gören ünlü ses sanatçısı Hüner Coşkuner, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
Hastalığının ilk sürecinde yaygın kemik tutulumu yaşayan sanatçı omurga cerrahisi tarafından ameliyat edilmiş ve sonrasında kemoterapi ve radyoterapi tedavileri görmüştü. Fakat sürecin ilerlemesiyle birlikte Hüner Coşkuner, gerçekleştirilen tedaviye cevap vermeyerek iyileşme sağlayamadı.
Son Güncelleme: 04.02.2021 21:08