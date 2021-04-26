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Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'den duygulandıran paylaşım

Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Menajerimi Ara dizisinin başarılı oyuncularından Canan Ergüder kansere yakalanmıştı. Ergüder’in duygusal paylaşımı herkesi yasa boğdu.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:11
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder'den duygulandıran paylaşım
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Yurt dışında başarılı bir oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönen başarılı oyuncu Canan Ergüder, Türkiye’nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Menajerimi Ara dizisinin başarılı oyuncuları arasında yer alıyordu. Güzel ve başarılı bir oyuncu olan Canan Ergüder, çok yakın bir zaman önce kansere yakalandığını açıklamıştı. Bu haber tüm hayranlarını üzmüştü.

Kansere yakalandığından beri tedavi altına alınan Canan Ergüder, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden hüzünlü bir mesaj yayınlamıştı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ergüder, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek. Bildiğiniz gibi sağlık sebeplerinden dolayı işime bir süreliğine ara veriyorum. Bu gece Menajerimi Ara'da oynadığım son bölüm olacak. Feris Dikmen'e zamansız veda etmek bana zor gelse de onu oynayabilmiş olmak benim için büyük bir zevkti" dedi.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:11
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Anahtar Kelimeler:
Menajerimi AraCanan Ergüder
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