Kan donduran anlar! Brezilyalı model doğurduğu bebeğinin plesentasını yedi!

Brezilyalı ünlü model Caila Carim, 14 Nisan tarihinde doğum yapmıştı. Sosyal medya da oldukça aktif olan modelin son yaptığı olay ise deyim yerindeyse kan dondurdu.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Caila Carim, bebeğin eşi olarak bilinen plasentayı yediği anları takipçileriyle paylaştı. Takipçilerinin midesini bulandıran ünlü model sosyal medyada linç edilirken videoda Caila'nın takipçilerine biraz tadına baktığı plasenta için 'acai çileğine benziyor' dediği görülüyor.

Videoda ünlü modelin plesentayı plastik bir kapta erittiği sırada videoyu çeken kadının da plasentanın iyi olduğunu söylediği ve yedikten sonra da daha genç ve güzel olmanı sağlayacak dediği duyuluyor.

Skandal görüntü olarak yorum alan videonun paylaşımı sonrası ünlü model, takipçilerinden sert tepkiler alırken bazı hayranları neden böyle bir paylaşım yapma ihtiyacı hissettiğine anlam veremediklerini söylediler.