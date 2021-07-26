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Kadir Doğulu'nun eğlenceli paylaşımı yine gündem oldu! Eşi Neslihan Atagül'ün hastalığı sürecinde eğlenmesi tepki topladı!

Ünlü oyuncu Kadri Doğulu rol adlığı Aşkın Tarifi adlı dizinin setinden paylaştığı görüntüler yüzünden yeniden gündeme geldi. Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ün hastalığı sürecinde eğlenceli paylaşımlar yapması tepki topladı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 21:29
Kadir Doğulu'nun eğlenceli paylaşımı yine gündem oldu! Eşi Neslihan Atagül'ün hastalığı sürecinde eğlenmesi tepki topladı!
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi adlı yeni dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kadir Doğulu, setten paylaştığı bir görüntüyle tekrardan gündeme geldi.

Fatih Harbiye adlı dizide rol arkadaşı olan güzel oyuncu Neslihan Atagül ile dünya evine giren Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarda yeni rol arkadaşı Serra Arıtürk ile sosyal medyada paylaşılan görüntüleri çok konuşulmuştu.

Yakın zaman önce rol aldığı Sefirin Kızı adlı diziden sağlık problemleri dolayısıyla ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, eşinin paylaştığı bu görüntülere sessiz kalmıştı. Çok sayıdaki sosyal medya kullanıcısı bu görüntüleri eleştirmiş bazıları da reklam amaçlı olduğu yorumlarını yapmıştı.

Kadir Doğulu bugün de dizi setinden eğlenceli bir anı sosyal medya hesabından paylaştı. Aşkın Tarifi dizisindeki rol arkadaşları Yasemin Conka ve Ümmü Putgül’ün dans ettiği anları paylaştı. Bu görüntüler sosyal medyada, Neslihan Atagül’ün hastalığı zamanında Kadir Doğulu’nun eğleniyor olması eleştirildi.


Son Güncelleme: 26.07.2021 21:29
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Anahtar Kelimeler:
Serra ArıtürkAşkın TarifiNeslihan AtagülKadir Doğulu
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