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Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk arası buz gibi!

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu ekranlara Aşkın Tarifi adlı dizi ile dönmüştü. Rol arkadaşı Serra Arıtürk ile hakkında çıkan yasak aşk iddialarının ardından araları buz gibi oldu. Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk arasında ne var? Yasak aşk söylentileri doğru mu? İşte tüm merak edilenler burada!

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:50
Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk arası buz gibi!
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Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, uzun bir aradan sonra Aşkın Tarifi adlı dizi ile yeniden ekranlara dönmüştü. Rol arkadaşı Serra Arıtürk ile hakkında çıkan yasak aşk iddialarının ardından araları bozuldu. 

Bizde siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik. 

Kanal D'nin yaz sezonu dizisi olan Aşkın Tarifi, mutfak ve aşk üzerine işlenen temayla birlikte çekimleri ekrana geldi. Dizide birçok sahne olay olmuştu. En son ikili arasındaki romantik pozlar gözden kaçmadı. 

Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu, bu iddialar karşısında kaçamak konuştu. 

İddialara Neslihan Atagül'ün, ''Durun biraz güleceğim'' dediği ortaya çıksa bile set ortamında söylentilerin, Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül arasında yaşanan sorunlara neden olduğu söylentiler arasında yerini aldı. 

Son zamanlarda rol arkadaşı ile arasında soğuk rüzgarların estiği konuşulanlar arasında oldu. 


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:50
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Anahtar Kelimeler:
Yasak AşkSerra ArıtürkKadir Doğulu
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