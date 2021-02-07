Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'e en büyük desteği veriyor

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı’nın başrol oyuncusu Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak hastalığı yüzünden diziden ayrılmıştı. Neslihan Atagül’e en çok destek olan kişi kocası Kadir Doğulu.

Neslihan Atagül, yaptığı Instagram hikayesinde kocası Kadir Doğulu’nun ayakkabılarını bağladığı bir fotoğrafı paylaştı. Yakışıklı oyuncunun bu davranışı karşısında takipçilerden çok fazla güzel yorum geldi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, Etiler’de magazincilere yakalandı. Çekilen fotoğraflarda Neslihan Atagül’ün kilo kaybettiği fark edildi.

Hastalığından ötürü kilo kaybı yaşan Atagül, geçen haftalarda hastaneye yatırılmıştı. Geçirgen bağırsak hastalığı yaşayan güzel oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdiği bir videoyu Instagram üzerinden yayınlamıştı.

Atagül, hayranlardan gelen destek mesajları için onlara teşekkür etti. Bu durumda bile onu yalnız bırakmadıkları için mutlu olduğunu ve sağlık durumunun iyi gibi olduğunu söyledi. Atagül, dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

