İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'e en büyük desteği veriyor

Geçirgen bağırsak hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, başrolünde yer aldığı diziden ayrılmak zorunda kaldı. Zor günlerinde eşi Kadir Doğulu bir an olsun onu yalnız bırakmıyor.

07 Şubat 2021 Pazar 02:32
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'e en büyük desteği veriyor
Takip Et:

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı’nın başrol oyuncusu Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak hastalığı yüzünden diziden ayrılmıştı. Neslihan Atagül’e en çok destek olan kişi kocası Kadir Doğulu.

 

Neslihan Atagül, yaptığı Instagram hikayesinde kocası Kadir Doğulu’nun ayakkabılarını bağladığı bir fotoğrafı paylaştı. Yakışıklı oyuncunun bu davranışı karşısında takipçilerden çok fazla güzel yorum geldi.

 

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, Etiler’de magazincilere yakalandı. Çekilen fotoğraflarda Neslihan Atagül’ün kilo kaybettiği fark edildi.

 

Hastalığından ötürü kilo kaybı yaşan Atagül, geçen haftalarda hastaneye yatırılmıştı. Geçirgen bağırsak hastalığı yaşayan güzel oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verdiği bir videoyu Instagram üzerinden yayınlamıştı. 

 

Atagül, hayranlardan gelen destek mesajları için onlara teşekkür etti. Bu durumda bile onu yalnız bırakmadıkları için mutlu olduğunu ve sağlık durumunun iyi gibi olduğunu söyledi. Atagül, dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.



Son Güncelleme: 07.02.2021 02:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sefirin KızıNeslihan AtagülKadir DoğuluİnstagramGeçirgen Bağırsak Sendromu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, saçını pembeye boyattı
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, saçını pembeye boyattı
Amine Gülşe'nin boğaz manzaralı fotoğrafına beğeni yağdı
Amine Gülşe'nin boğaz manzaralı fotoğrafına beğeni yağdı
Kim Kardashian yine yapacağı yaptı! Tenis kortuna bikinili çıktı
Kim Kardashian yine yapacağı yaptı! Tenis kortuna bikinili çıktı
Hızla kilo veren Seren Serengil'in doktor çıkışı son hali
Hızla kilo veren Seren Serengil'in doktor çıkışı son hali
Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e duygusal doğum günü mesajı
Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e duygusal doğum günü mesajı
Alişan ve Buse Varol çifti Eliz bebeklerine kavuştu!
Alişan ve Buse Varol çifti Eliz bebeklerine kavuştu!

Popüler Haberler

Süresiz nafaka kalkacak Mı? Yeni nafaka düzenlemesi ne zaman çıkacak? Ömür boyu nafaka uygulaması kalar mı?
Hırdavat dükkanı bayiliği veren firmalar ve şartları 2021
Top Gun 2 filminin konusu ve oyuncuları
İşe iade davası şartları nelerdir, işe iade davası nasıl açılır? İşe iade davası tazminat hesaplama ve süresi
Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu? Melis Sezen neden ayrılıyor, başka diziye mi geçecek?
2021 Öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadar oldu? 2021 MEB DYK hafta içi hafta sonu, nöbet, egzersiz ve takviye kursları ücretleri kaç tl?
GS paylaşımı Veni Vidi Vici nedir? Galatasaray Veni Vidi Vici paylaşımı anlamı nedir, ne demek?
Türkiye'de insanlar en çok neleri şikayet etti? Şikayetvar 2020 verileri açıklandı!
Ceza infaz yasa düzenlemesinde son durum ne? Ceza infaz indirimi ve denetimli serbestlik şartları neler? 2021 Af yasası ile ilgili son gelişmeler
Askere giden kişinin alması gereken malzemeler 2021
Tv8,5 Turksat frekans bilgileri ve Tv8 buçuk fDigitürk-D Smart-Tivibu platformlarındaki kanal sırası
İlayda Altuntaş Kimdir? Sevgilisi Var Mı? İşte İlayda Altuntaş Hakkında Bilinmeyenler!
CNN Türk’te flaş ayrılık! Buket Güler neden ayrıldı? Ünlü sunucu Buket Güler, kanalla yollarını ayırdı
2019 Yılı Temmuz ayında işsizlik maaşına zam yapılacak mı? İşsizlik maaşı ne kadar olacak?
Zemheri dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Yarın kimin maçı var? 7 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?
Türkiye'de en zor bulunan kan grubu hangisidir, en çok hangi kan bulunur?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Şubat 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Şubat 2021 tarihinde yatırılacak destekler
10.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? 10.000 TL'ye verilen faiz tutarı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.