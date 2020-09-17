Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise ile yeni kare

Bir süredir şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, mutlu ilişkisinden kareleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çift, son zamanlarda sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile bahçede yürürken çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldırım’ın bu paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun takipçileri ‘’Sizden evlilik haberi bekliyoruz’’ yorumunda bulundu.