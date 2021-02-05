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Kaan Yıldırım'dan kocaman öpücüklü fotoğraf

Kısa bir süre önce barışan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, sosyal medyadan aşklarını paylaşmaya devam ediyor. Kaan Yıldırım, sevgilisine doyamadı.

05 Şubat 2021 Cuma 01:01
Kaan Yıldırım'dan kocaman öpücüklü fotoğraf
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2020 yılının en gözde çifti Hadise ve Kaan Yıldırım çifti birkaç ay önce ayrılmıştı.

 

Birkaç ay süren ayrılığın ardından aşıklar birbirlerinin hasretine daha fazla dayanamadı ve barıştı.

 

Güzel çift, sosyal medya üzerinden aşk dolu pozlarını paylaşmaya kaldığı yerden devam ediyor. 

 

Fotoğrafta, Kaan Yıldırım’ın Hadise’yi öptüğü görüldü. Yakışıklı oyuncu, aşk dolu fotoğrafının yorumlarını kapattı. Fotoğrafın yorumlarını neden kapattığı merak edildi.

 

Hadise, reklam yüzü olduğu bir markanın tanıtımında tekrar barıştıklarını duyurmuştu.

 

Hadise aynı lansmanda, ilişkilerinde her şeyin yolunda gittiğini ve çok mutlu olduklarını da dile getirmişti.

 

Güzel şarkıcı, henüz bir evlilik planı olmadığını ve zaten öyle bir şeyin olması durumunda bunu duyuracaklarını söyledi.

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 01:01
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