Kaan Yıldırım'dan kocaman öpücüklü fotoğraf

2020 yılının en gözde çifti Hadise ve Kaan Yıldırım çifti birkaç ay önce ayrılmıştı.

Birkaç ay süren ayrılığın ardından aşıklar birbirlerinin hasretine daha fazla dayanamadı ve barıştı.

Güzel çift, sosyal medya üzerinden aşk dolu pozlarını paylaşmaya kaldığı yerden devam ediyor.

Fotoğrafta, Kaan Yıldırım’ın Hadise’yi öptüğü görüldü. Yakışıklı oyuncu, aşk dolu fotoğrafının yorumlarını kapattı. Fotoğrafın yorumlarını neden kapattığı merak edildi.

Hadise, reklam yüzü olduğu bir markanın tanıtımında tekrar barıştıklarını duyurmuştu.

Hadise aynı lansmanda, ilişkilerinde her şeyin yolunda gittiğini ve çok mutlu olduklarını da dile getirmişti.

Güzel şarkıcı, henüz bir evlilik planı olmadığını ve zaten öyle bir şeyin olması durumunda bunu duyuracaklarını söyledi.

