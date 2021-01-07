Kaan Yıldırım ile yeniden barışan Hadise'nin paylaşımı gündem oldu!

Geçen yıl Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Hadise, geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını duyurmuştu. Kısa süre sonra tekrardan barışan Hadise makyajsız fotoğrafını paylaştı.

Makyajsız ve doğal

İnstagram hesabından siyah beyaz videosunu paylaşan Hadise, Ersay Üner'den aldığı şarkıyı dinlemekteydi.

Daha önceleride makyajsız fotoğraflarını paylaşan Hadise, bu kez paylaşımı siyah beyaz efektten yana kullandı. Ünlü şarkıcının keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Makyajsız paylaşımı ile yeniden gündemde yer alan Hadise, takipçilerinden olumlu yanıtlar aldı.