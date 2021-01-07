İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Kaan Yıldırım ile yeniden barışan Hadise'nin paylaşımı gündem oldu!

Kaan Yıldırım ile çalkantılı bir aşk yaşayan Hadise, yeni şarkısının çalışmalarına devam ediyor. Yeni şarkısının üzerine çalışırken makyajsız fotoğrafını paylaşan güzel şarkıcının, keyfinin son derece yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:54
Kaan Yıldırım ile yeniden barışan Hadise'nin paylaşımı gündem oldu!
Takip Et:

Geçen yıl Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Hadise, geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını duyurmuştu. Kısa süre sonra tekrardan barışan Hadise makyajsız fotoğrafını paylaştı.

Makyajsız ve doğal

İnstagram hesabından siyah beyaz videosunu paylaşan Hadise, Ersay Üner'den aldığı şarkıyı dinlemekteydi.

Daha önceleride makyajsız fotoğraflarını paylaşan Hadise, bu kez paylaşımı siyah beyaz efektten yana kullandı. Ünlü şarkıcının keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Makyajsız paylaşımı ile yeniden gündemde yer alan Hadise, takipçilerinden olumlu yanıtlar aldı.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KaanYıldırımHadiseşarkıPaylaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jennifer Lopez mor bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
Jennifer Lopez mor bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
Burak Deniz'in yeni imajına takipçilerinden beğeni yağdı
Burak Deniz'in yeni imajına takipçilerinden beğeni yağdı
Bircan Bali'den şoke eden Hadise yorumu
Bircan Bali'den şoke eden Hadise yorumu
Ünlü şarkıcı Alişan, canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı
Ünlü şarkıcı Alişan, canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı
Barış Muray Yağcı, Nisa Bölükbaş'a istiklal'in ortasında diz çöküp evlenme teklifi etti! Nisa'nın tepkisi sosyal medyada gündem oldu!
Barış Muray Yağcı, Nisa Bölükbaş'a istiklal'in ortasında diz çöküp evlenme teklifi etti! Nisa'nın tepkisi sosyal medyada gündem oldu!
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi

Popüler Haberler

Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Türk Telekom 6 ilde geçerli internet kesintisi yapacağını duyurdu
İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor?
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta doğum tarihi
Mucize Doktor dizi oyuncusu Ezo kimdir? Ezgi Aşaroğlu hakkında bilgiler
Alev Alev dizisi Çiçek kimdir? Hazal Ergüçlü'nün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisinin Ezo'si Sera Kutlubey'in hayat hikayesi!
Sol Yanım dizisinin çekildiği Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Alev Alev dizisi Tomris karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zuhal Olcay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Özel numaradan arama nasıl yapılır? Gizli numara ile arama yapma yöntemi
TC Kimlik No ile şifresiz SSK / SGK hizmet dökümü sorgulama
2020 Faizsiz otomobil kredisi yeni yıl kampanyaları
Doya Doya Moda jüri stüdyoyu neden terk etti?
Corona virüsü gıda yoluyla bulaşır mı? Gıda işletmelerinin alması gereken önlemler
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin Turgay'ı kimdir?
Alev Alev dizi oyuncusu Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan hakkında bilgiler
Alev Alev dizisinde Ozan karakterini Berkay Ateş canlandırıyor
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar dizide olmayacak mı? Vahide Perçin diziden ayrıldı mı?
Menajerimi Ara dizi oyuncusu Emir kimdir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler
Mucize Doktor dizisindeki Tolga karakteri Kimdir? Mehmet Ezel Özgün dizideki rolü ve hayatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.