Kaan Yıldırım-Hadise aşkı bitti mi? Karşılıklı hamleler kafa karıştırdı!

Uzun süredir ayrıldıkları iddiası gündemde yer alan Hadise ve Kaan Yıldırım çıkan iddialarla ilgili bir açıklama yapmazken, ikili bugün ilişkilerini bitirdi.

Hadise hakkına yakın zaman önce çıkan iddialardan dolayı çiftin ilişkisinin büyük zarar gördüğü konuşuluyor. Yıldırım başlarda sevgilisine destek verse de ikilinin ayrıldığı haberleri gündemden hiç düşmedi.

Hadise dün Twitter hesabından "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?” paylaşımı yapınca ayrılık iddiaları yeniden gündeme geldi. İkilinin bugün yaptığı hamle ise ayrılık iddialarını doğruladı.

Hadise ve Kaan Yıldırım sosyal medyadan birbirlerini takibi bırakarak resmen ayrıldıklarını duyurdu. Ayrıca Kaan Yıldırım Hadise ile olan fotoğraflarını da silerek profilinde yalnızca arkadaşları ve ailesine yer ayırdı.