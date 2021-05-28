Kaan Tangöze ailesi ile alışveriş merkezinde görüntülendi

Duman grubunun solisti olan Kaan Tangöze eşi ve kızı ile alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü şarkıcı ailesiyle beraber mağazaları gezdikten sonra kızına oyuncak satın aldı.

Eşi Kıvılcım Ural ve kızı İlayda ile Nişantaşı’nda bir alışveriş merkezine giden Kaan Tangöze ailesi ile gezerek alışveriş yaptı. Duman’ın solisti olan Tangöze’nin havanın sıcak olmasına rağmen mont giymesi dikkat çekti. Kızına oyuncak alan Tangöze mağazaları gezdi.

Geçtiğimiz günlerde bir röportaja katılan Kıvılcım Ural, aşk hakkında tanımlamalar yapmış, ilk görüşte aşka inandığına ve aşkın ona göre şeytan olduğu sözlerini kullanmış ve bu sözleriyle magazin gündeminde konuşulan bir isim olmuştu.