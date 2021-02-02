Justin Bieber’ın yeni arabasının markası ne? ne? Justin Bieber’in arabasının fiyatı ve markası

Justin Bieber’ın yeni arabası!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, sahnede büyüyen en önemli şarkıcılar arasında. Hailey Baldwin Bieber ile dün akşam gezmeye çıkan Justin Bieber’in yeni arabası çifti gölgede bırakmaya yetti.

Ünlü şarkıcı ve eşinin Santa Monica’da yaptıkları romantik gezilerini peşlerine takılan magazinciler adım adım takip ettiler. Ancak bu sefer ki takipte magazincilerin gözü ünlü çift yerine Justin Biber’ın yeni aracındaydı.

Çift, o gece gezmek için Justin Bieber’ın yeni aldığı elektrikli Rolls Royce’u seçti. Bieber’ın gri renkteki aracı çevrede bulunan herkesin ilgi odağı oldu. Bieber’ın bu güzel aracı dünyada sadece sayılı kişide bulunuyor.

Çiftin yeni arabasının 72 milyon dolar olduğu biliniyor. Ayrıca Bieber, lüks markalara ait servet değerindeki araçları ile otomobil koleksiyonu yapıyor. Ünlü şarkıcının bütün serveti geçtiğimiz yıl itibari ile 285 milyon dolardı.