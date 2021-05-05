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Justin Bieber, eşi Hailey Baldwin'i paparazilerden koruma yöntemi herkesi şaşırttı!

Geçen ay magazincileri karısının etek altı fotoğraflarını çekmek ile suçlu durumda gösteren Justin Bieber, bu konuda önlemini her daim bulunduruyor. Yeni bir yönteme başvuran Bieber, araca kadar eşine sarılarak ilerledi. İşte o anlar...

05 Mayıs 2021 Çarşamba 05:38
Justin Bieber, eşi Hailey Baldwin'i paparazilerden koruma yöntemi herkesi şaşırttı!
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Justin Bieber ve Hailey Baldwin geçtiğimiz günlerde Miami’de kameralara yakalandı.

27 yaşında olan Justin Bieber ile karısı Hailey Baldwin, yürüyüş esnasında bir an olsun bile birbirinden ayrılmadılar.

Geçtiğimiz ayda magazincileri karısının etek altı fotoğrafını çekmek ile suçlayan bir defasında da onlar ile tartışan Bieber, 25 yaşında olan Baldwin’i koruyabilmek için alışkanlığından ödün vermedi.

Devamlı arkasından ilerledi

Kendileri için duran araca gidene kadar Bieber, devamlı olarak eşinin arkasından ilerledi.

Beline sarılan Justin Bieber, Hailey Baldwin’i otomobile bindirmesinin ardından kendisi de acele ile yanına geçti.

İkilinin tuhaf anları ise kameralara yansıdı

 

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 05:38
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Anahtar Kelimeler:
KameraJustinBieberHailey Baldwin
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