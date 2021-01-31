Jordana Brewster yanlış arabaya binmeye çalıştı!

Jordana Brewster ve oğlu, Los Angeles'ta yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Oyuncu ve oğlu, güzel havanın tadını çıkarttılar ve kahve dükkanına girdiler.

Arabaları karıştırdı

Kahve dükkanından çıkan oyuncu arabasına yöneldi. Aracın kapısını açmakta zorlanınca kendi arabası olmadığının farkına vardı.

Brewster, kendi aracını buldu ve oğluyla beraber yola çıktı.

Brewster, 1995'te All My Children dizisinin tek bölümünde yer almıştı ve oyunculuk kariyerine giriş yapmıştı. Güzel oyuncu 2007'de yapımcı olan Adrew Form ile dünya evine girmişti. Rowan ve Julian adında iki tane oğulları oldu.

Güzel oyuncu, geçen yıl Temmuz ayında eşinden boşandı ve yine yapımcı olan Mason Morfit ile olan ilişkisini basına duyurdu.