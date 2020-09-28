Joaquin Phoenix ile Rooney Mara çifti çocuk sahibi oldu

28 Eylül 2020 Pazartesi 17:13
Joker filmi ile izleyiciler tarafından oldukça beğenilen Joaquin Phoenix
’in oğlu dünyaya geldi. Joaquin Phoenix ve Rooney Mara
çifti çocuk
sahibi oldular. Çiftin ilk çocuğu olan bebeğe ünlü yıldızın hayatını kaybeden ağabeyi River’ın adı verildi.
Yönetmen açıkladı
Yönetmen Kossakovsky tarafından açıklanan çocuk haberi Zürih Film Festivali’nde açıklandı. Festivalde konuşan Kossakovsky, ünlü oyuncunun ilk çocuğunu kucağına aldığı için setlerden uzak olduğunu açıkladı.
Son Güncelleme: 28.09.2020 17:13
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