Joaquin Phoenix ile Rooney Mara çifti çocuk sahibi oldu

Yönetmen açıkladı

Joker filmi ile izleyiciler tarafından oldukça beğenilen’in oğlu dünyaya geldi. Joaquin Phoenix veçiftisahibi oldular. Çiftin ilk çocuğu olan bebeğe ünlü yıldızın hayatını kaybeden ağabeyi River’ın adı verildi.

Yönetmen Kossakovsky tarafından açıklanan çocuk haberi Zürih Film Festivali’nde açıklandı. Festivalde konuşan Kossakovsky, ünlü oyuncunun ilk çocuğunu kucağına aldığı için setlerden uzak olduğunu açıkladı.