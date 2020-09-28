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Joaquin Phoenix ile Rooney Mara çifti çocuk sahibi oldu

Hollywood'un ünlü oyuncularından Joaquin Phoenix ilk çocuğunu kucağına aldı. Rooney Mara ile nişanlı olan ünlü oyuncunun çocuk sahibi olduğu için setlerden uzak kaldığı yönetmen Kossavsky tarafından açıklandı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 17:13
Joaquin Phoenix ile Rooney Mara çifti çocuk sahibi oldu
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Joker filmi ile izleyiciler tarafından oldukça beğenilen Joaquin Phoenix’in oğlu dünyaya geldi. Joaquin Phoenix ve Rooney Mara çifti çocuk sahibi oldular. Çiftin ilk çocuğu olan bebeğe ünlü yıldızın hayatını kaybeden ağabeyi River’ın adı verildi.

Yönetmen açıkladı

Yönetmen Kossakovsky tarafından açıklanan çocuk haberi Zürih Film Festivali’nde açıklandı. Festivalde konuşan Kossakovsky, ünlü oyuncunun ilk çocuğunu kucağına aldığı için setlerden uzak olduğunu açıkladı.



Son Güncelleme: 28.09.2020 17:13
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Anahtar Kelimeler:
Joaquin PhoenixÇocukRooney Mara
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