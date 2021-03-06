Joanna Chimonides nefes kesen paylaşım

Ülkesinden yayınlanan tv programıyla ünlenen ve yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri daima üzerinde toplayan Joanna Chimonides nefes kesen bir paylaşım geldi.

İnstgramda yaptığı paylaşımlar ile takipçi sayısına her geçen gün binlerce kişi ekleyen Joanna Chimonides'in şu anki takipçi sayısı 800 bine dayandı.

Hemen hemen her gün cüretkar pozlar paylaşan ve takipçileriyle etkileşimine dikkat eden güzel yıldız son paylaştığı pozuyla deyimi yerindeyse nefesleri kesti.

Joanna Chimonides'in paylaştığı iddialı pozu kısa süre içinde binlerce takipçisinden beğeni topladı.

Bazen takipçilerinin karşısına evinde giydiği pijamalar ile çıkan güzel yıldız, her haliyle hayranlarından geçer not almayıda başarıyor.

İşte vücud hatları çekinmeden sergileyen Joanna Chimonides'in paylaştığı cüretkar pozlarından sadece bir kaç tanesi