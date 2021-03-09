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Jennifer Lopez'den kuvet pozu!

Korona virüs karantina sürecinde sıkılan 51 yaşındaki ünlü şarkıcı Jennifer Lopez tatil için soluğu Dominik'te aldı.

09 Mart 2021 Salı 13:28
Jennifer Lopez'den kuvet pozu!
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Amerikalı 51 yaşındaki güzel şarkıcı Jennifer Lopez sahnelerde olduğu kadar sanal alemde de esmeye devam ediyor.

Korona virüs pandemi süreci sebebiyle sahnelere ara vermek zorunda kalan Amerikalı şarkıcı tatil içinde soluğu Dominik'te aldı.

Dominik'te ki lüks bir otel tatilini sürdüren güzel şarkıcı Lopez, hayranlarına verdiği poz ile gündeme geldi.

Sanal alemi aktif kullanan Jennifer Lopez'ın instagramdaki takipçisi sayısı ise 145 milyondan fazla.

Kaldığı lüks otelin banyosundan hayranlarına özel bir poz paylaşan Lopez'in kuvet pozu kısa süre içinde milyonlarca beğeni topladı.

Lopez'in kuvet içinde verdiği pozdaki saç stilide en az pozu kadar konuşuldu.

İşte güzel şarkıcının Dominik tatilinden hayranlarının beğenisine sunduğu o çok özel kuvet pozu

 

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 13:28
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Anahtar Kelimeler:
Jennifer LopezDominikJennifer Lopez Dominik Pozları
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