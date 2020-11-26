Jennifer Lopez, yeni şarkısı için çırılçıplak soyundu

Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, olay hareketleri ile gündem olmaya devam ediyor. Yakın zamanda çıkacak olan tekli şarkısı In The Moning’i sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile duyuran Jennifer Lopez sosyal medyanın gündemine oturdu.

In The Moning isimli şarkısının tanıtımı için soyunan 51 yaşındaki Jennifer Lopez, çırılçıplak soyunduğu fotoğrafını sosyal medya hesabından duyurdu. Güzel şarkıcı şarkının 27 Kasım’da piyasaya sunulacağını da açıkladı.

Instagram hesabından paylaştığı pozu milyonlarca beğeni ve yorum topladı.