Jennifer Lopez sosyal medyayı salladı!

İlerleyen yaşına rağmen hyran kitlesi bir hayli fazla olan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez yaptığı paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan 51 yaşındaki şarkıcının Instagramda 144 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Karantina sürecini bir çok ünlü gibi evinde geçiren güzel şarkıcı evinden bu kez hayranlarına ayna pozu verdi.

Beyaz mayosuyla ayna karşısına geçen ve fit vücudunu paylaşan Lopez hayranlarınadan beğenileri topladı.

Jennifer Lopez'in ayna karşısında beyaz mayosuyla verdiği poz kısa süre içinde milyonlarca beğeni ve yorum topladı.

51 yaşındaki şarkıcının beyaz mayosunun seksi görüntüsü ve kalçalarını sergilemesi yine hayranlarından tam not aldı. Hayranları ünlü şarkıcıya 'Hangi açıdan selfie çekeceğini iyi biliyorsun' yorumları yağdırdı.

İşte güzel şarkıcını ayna karşısında verdiği o pozu ;