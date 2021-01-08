Jennifer Lopez Karayipler'de görüntülendi!

Nişanlısı Alex Rodriguez ile bu sene evlenmesi beklenen ama Covid-19 pandemisi engeline uğrayan Jennifer Lopez, Turks ve Caicos Adaları'nda görüntülendi.

Pandemiden dolayı izole bir tatil yapmak isteyen dünyaca ünlü yıldız, toplamda 956 Covid-19 vakasının olduğu adaları seçti.

Sörf tahtasının üzerinde dakikalarca kürek çeken Lopez, dengede durarak ve suya düşmemek için sık sık zorluklar yaşadı.

Deniz ve güneşin keyfini çıkaran Jennifer Lopez'in nişanlısı olan Alex Rodriguez'in yanında bulunmaması dikkatleri çekti.

2021 yılının ilk ayında çıktığı tatil esnasında fotoğraf çekmeyi de unutmayan ABD'li yıldız, denizden çıkmasının ardından meditasyon yaptı.

Keyifli olduğu görülen 51 yaşındaki star, meditasyonun ardından bir ağaca sarılırken kameralara yakalandı.

Yıllara geçtikçe daha da güzelleşen Jennifer Lopez, formunu korumasını senelerdir yaptığı spor ve beslenmeye borçlu.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in keyifli Karayipler tatili, kameralara bu şekilde yansıdı.