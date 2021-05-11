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Jennifer Lopez eski aşkıyla baş başa tatile çıktı! Ben Affleck ile görüntülendi

Sevilen Hollywood yıldızı Jennifer Lopez hayranlarını şaşırttı. Jennifer Lopez eski aşkıyla baş başa tatile çıktı! Evlilik yolundan dönen ünlü isim, Ben Affleck ile görüntülendi. İşte detaylar...

11 Mayıs 2021 Salı 14:03
Jennifer Lopez eski aşkıyla baş başa tatile çıktı! Ben Affleck ile görüntülendi
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Geçtiğimiz haftalarda nişanlısı Alex Rodriguez ile ayrıldıklarını açıklayan Jennifer Lopez, 17 sene önce ayrıldığı eski sevgilisi Ben Affleck ile barıştı. Bir süredir görüşen çift, baş başa Montana’ya gitti.

ABD’li sanatçı Lopez, Rodriguez ile ortak açıklama yaparak ayrıldıklarını duyurdu. İkili, arkadaş kalmaya karar verdi.

Lopez’in aracından inerken görüntülendi

Ayrılık sonrası iki çocuk annesi olan Lopez, 17 sene önce bitirdiği ilişkisi Ben Affleck’e geri döndü. Ünlü aktör, geçtiğimiz haftalarda Lopez’in aracıyla, şarkıcının evinin olduğu yönden gelerek Bel-Air Hotel’e bırakılırken görüntülenince kafalar karıştı.

Ortalama bir saat öncesinde Lopez, annesi ve asistanıyla aynı araçta görüntülenmişti. İkilinin arkadaş olduğu söylense de birlikte tatil yapmaları dedikodulara sebep oldu.

Dağ tatili

Lopez ve Affleck geçen hafta tatil için Montana’ya gitti. Ardından Los Angeles’a dönerken aynı özel uçaktan indiler. Çift aynı gün içinde aynı araçta görüntülendi.

Komşuları da ünlü

Affleck’in Montana’da bir dağ evi bulduğu ve Lopez’in de orada kaldığı öğrenildi. Çiftin tatil yaptığı The Yellowstone Club’da Bill Gates, Justin Timberlake, Jessica Biel gibi ünlülerin de evi bulunuyor.

Düğün ertelenince ayrıldılar

Lopez ile Affleck, 2002 tarihinde nişanlanmıştı. 2003 yılında yapmayı planladıkları düğün ertelenince bir yıl sonra ayrılmışlardı. Çift o dönem Bennifer olarak anılıyordu.

İkizleri var

Lopez şimdiye kadar üç evlilik yaptı. İlk evliliği 1997-1998 tarihi arasında Ojani Noa ile oldu. Daha sonra 2001-2003 tarihleri arasında Cris Judd ile evliliği sürdü. Ünlü sanatçının son evliliği ise 2004-2014 arasında Marc Anthony ile devam etti. Çiftin ikiz çocukları oldu. Lopez’in bu evliliğinden 13 yaşında Max ve Emme adlarında ikizleri var.

Üç çocuk babası

Ben Affleck ise 2005’te Jennifer Ganer ile hayatını birleştirdi. Çift 10 sene sonra ayrıldı. Ayrılık sebebi olarak Affleck’in çocukların dadısıyla aldatması oldu. Çiftin bu evliliğinden 15 yaşında Violet, 12 yaşında Seraphina, 9 yaşında Samuel adlı çocukları var.


Son Güncelleme: 11.05.2021 14:03
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Anahtar Kelimeler:
Jennifer LopezBen Affleck
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