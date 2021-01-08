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Jeffree Star, Kanye West konusuna açıklık getirdi

ABD’nin ünlü rapçisi Kanye West, Kim Kardashian’ı Youtuber olan Jeffree Star’la aldattığına yönelik haberler magazinde gündem oldu. Açıklama beklenen Jeffree Star sessizliğini bozdu.

08 Ocak 2021 Cuma 16:44
Jeffree Star, Kanye West konusuna açıklık getirdi
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2014’de evlenen Kanye West ile Kim Kardashian, ayrılacağı yönünde çıkan haberler herkesin dilinde. Kardashian’ın annesi olan Kris Jenner’ı dinleyerek boşanma kararını verdiği iddia ediliyor.

West, Kim Kardashian’ı, trans bir birey olan Jeffree Star’la aldattığına yönelik söylentiler var. Star, aleyhinde çıkan bu haberler için açıklamalarda bulundu.

"Çok uzun erkekleri seviyorum"

Jefree Star, "Ben bekarım. Kimseyle yatmıyorum. Bu çok tuhaf, bu çok aptalca. Bunu bir kez söyleyeyim. Çok uzun erkekleri seviyorum. Ben ve Kanye hiç takılmadık ve tüm bunlar gerçekten çok komik" ifadelerine yer vererek çıkan haberlerin asılsız olduğunu sevenleriyle paylaştı ve Kanye ile daha önce hiç karşılaşmadığını savundu.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 16:44
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Anahtar Kelimeler:
Kanye WestJeffree StarKim Kardashian
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