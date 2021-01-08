Jeffree Star, Kanye West konusuna açıklık getirdi

2014’de evlenen Kanye West ile Kim Kardashian, ayrılacağı yönünde çıkan haberler herkesin dilinde. Kardashian’ın annesi olan Kris Jenner’ı dinleyerek boşanma kararını verdiği iddia ediliyor.

"Çok uzun erkekleri seviyorum"

West, Kim Kardashian’ı, trans bir birey olan’la aldattığına yönelik söylentiler var. Star, aleyhinde çıkan bu haberler için açıklamalarda bulundu.

Jefree Star, "Ben bekarım. Kimseyle yatmıyorum. Bu çok tuhaf, bu çok aptalca. Bunu bir kez söyleyeyim. Çok uzun erkekleri seviyorum. Ben ve Kanye hiç takılmadık ve tüm bunlar gerçekten çok komik" ifadelerine yer vererek çıkan haberlerin asılsız olduğunu sevenleriyle paylaştı ve Kanye ile daha önce hiç karşılaşmadığını savundu.