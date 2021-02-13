İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Jason Statham'ın filmi çekimleri için Antalya'da!

Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Five Eyes filminin başrolünde Jason Statham yer alıyor. Filmin bazı sahneleri Antalya'da çekiliyor. Film için, Expo'nun içerisine 3.000 metre karelik plato kuruldu.

13 Şubat 2021 Cumartesi 02:19
Jason Statham'ın filmi çekimleri için Antalya'da!
Takip Et:

İngiliz oyuncu Jason Statham, Five Eyes isimli yeni filmiyle beyaz perdeye dönüyor. Filmin çekimleri için Antalya Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı kullanılıyor.

Film çekimleri için çekim yapılan yerlerdeki sokaklar ve meydanlar taşıt ve yaya trafiğine kapatıldı. Bölgenin güvenliği polis ekipleri tarafından sağlanıyor. Film ekibinde yer alan herkes, Covid-19 sebebiyle maske takıyor.

Film ekibi, 4 ay önce Antalya’ya geldi ve Expo’nun iç mekan bahçesine 3.000 metre karelik plato kurmak için hazırlıklara başladı. Platonun içerisinde gemi inşa edilirken özel jet uçakları için de uçak seti kuruldu.

Five Eyes filmi için 60 milyon dolar harcandı. Sadece dekor için 20 milyon dolar harcandı.

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından filmin bazı sahneleri sosyal medyada paylaşılıyor. Jason Statham’ın motosikleti kaçıran kişiyi kovaladığı sahnede Statham’ın dublörü oynamış. Çekin alanına görevli kartı bulunmayan kişiler alınmamış. 

Jason Statham, G-20 Dünya Liderler Zirvesi’nin yapıldığı otelin ultra lüks villasında konaklıyor. Statham’ın kaldığı Crown villasında daha önce şarkıcı Jennifer Lopez de konaklamıştı.



Son Güncelleme: 13.02.2021 02:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Jason StathamFive EyesAntalyaKaleiçiCrownCumhuriyet Meydanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orhan Gencebay iyileşti! 'Nazara geldik'
Orhan Gencebay iyileşti! 'Nazara geldik'
Bilmeden kürdan yutan Demet Şener operasyon geçirdi!
Bilmeden kürdan yutan Demet Şener operasyon geçirdi!
Deniz Seki yeni görünümüyle dikkat çekti
Deniz Seki yeni görünümüyle dikkat çekti
Alina Boz'dan üstsüz paylaşım!
Alina Boz'dan üstsüz paylaşım!
Onur Bay ve Dilara Aksüyek birbirlerini sildi!
Onur Bay ve Dilara Aksüyek birbirlerini sildi!
İrem Derici, maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yaparken görüntülendi!
İrem Derici, maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yaparken görüntülendi!

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Elif kimdir? Zümre Meğreli kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı Bahar karakteri kimdir? Melis Sabah kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı Keriman kimdir? Çiğdem Aygün biyografisi
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar kimdir, nereli yaşı kaç?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Ptt kargo evrak kaç günde gider? 2021 Ptt kargo en fazla kaç günde gelir?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman'ın hayatı!
Çeviri yapıp intenetten nasıl para kazanılır?
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanı
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 13 Şubat 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Türk Hava Yolları, hostes ve teknik ekip personel alım ilanı yayımladı
Açık Kapı yardım başvuru takibi nasıl yapılır? Açık Kapı yardımı çıktı mı, başvurusu nasıl yapılır?
İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
Tozkoparan yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Şubat 2021 Cumartesi hangi takım maçları var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.