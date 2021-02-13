Jason Statham'ın filmi çekimleri için Antalya'da!

İngiliz oyuncu Jason Statham, Five Eyes isimli yeni filmiyle beyaz perdeye dönüyor. Filmin çekimleri için Antalya Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı kullanılıyor.

Film çekimleri için çekim yapılan yerlerdeki sokaklar ve meydanlar taşıt ve yaya trafiğine kapatıldı. Bölgenin güvenliği polis ekipleri tarafından sağlanıyor. Film ekibinde yer alan herkes, Covid-19 sebebiyle maske takıyor.

Film ekibi, 4 ay önce Antalya’ya geldi ve Expo’nun iç mekan bahçesine 3.000 metre karelik plato kurmak için hazırlıklara başladı. Platonun içerisinde gemi inşa edilirken özel jet uçakları için de uçak seti kuruldu.

Five Eyes filmi için 60 milyon dolar harcandı. Sadece dekor için 20 milyon dolar harcandı.

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından filmin bazı sahneleri sosyal medyada paylaşılıyor. Jason Statham’ın motosikleti kaçıran kişiyi kovaladığı sahnede Statham’ın dublörü oynamış. Çekin alanına görevli kartı bulunmayan kişiler alınmamış.

Jason Statham, G-20 Dünya Liderler Zirvesi’nin yapıldığı otelin ultra lüks villasında konaklıyor. Statham’ın kaldığı Crown villasında daha önce şarkıcı Jennifer Lopez de konaklamıştı.

