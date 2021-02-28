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Jason Statham Türkiye’de mi yaşıyor? Jason Statham Türkiye'de nerede kalıyor?

Dünyaca ünlü aktör Jason Statham, film çekimleri için Türkiye’ye geldi. Film çekimlerinden dolayı Türkiye’de bulunan dünyaca ünlü aktör Jason Statham’ın Türkiye’de nerede yaşadığı merak ediliyor. Vatandaşlarımız Jason Statham’ın Türkiye’de nerede yaşadığını araştırıyor.

28 Şubat 2021 Pazar 14:41
Jason Statham Türkiye’de mi yaşıyor? Jason Statham Türkiye'de nerede kalıyor?
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Dünyanın en bilinen oyuncuları arasında yer alan ve Taşıyıcı filmi ile akıllara kazınan Jason Statham, Türkiye’ye film çekimleri için geldi. Antalya’da yeni filminin çekimlerini yapan ünlü oyuncu, Five Eyes filminin çekimlerini yapıyor.

İzleyiciler dünyaca ünlü aktörün Türkiye’de nerede yaşadığını merak ediyor. Filmlerin bir kısmı İstanbul’da çekildi. Hafta sonu yasakları olmasına rağmen film setinde çekimler devam etti. Ayrıca ünlü oyuncunun bulunduğu villada üst düzey bir koruma ekibi görev yapıyor.

Aksiyon filmi çekimleri için Antalya’da bulunan başarılı oyuncu, villasında zaman zaman dinleniyor. Ayrıca filmin bazı sahnelerinde dublör oynatılıyor. Daha önce dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in kaldığı bir otelde dinleniyor.

Villasının içerisinde beş tane giyinme odası, müzik sistemi, beş tane yatak odası, teras, barbekü bölümü, özel SPA merkezi ve geniş bir havuz bulunuyor. Villası üç katlıdır. Ayrıca villada helikopter pisti ve özel şoförü de var.



Son Güncelleme: 28.02.2021 14:41
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Anahtar Kelimeler:
Jason StathamAntalyaTürkiye
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