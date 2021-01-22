Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Ivana Sert, büyük aşk yaşadığı Sezer Dermenci'ye olan aşkını farklı bir yöntemle gösterdi. Ayağının alt kısmına 'Sezr' ismini yazan Ivana Sert, baş parmağının uç kısmına da kalp işareti çizdi. Güzel modacının bu paylaşımı sosyal medyanın gündeminde olay oldu.

TV 8'de yayınlanan 'Doya Doya Moda' yarışmasına yeni katılan ve burada jüri üyeliği yapan moda dünyasının sevilen isimlerinden Ivana Sert, iş insanı sevgilsi Sezer Dermenci ile aşkı doludizgin devan ediyor. Sevgilisi ile olan fotoğraflarını sık sık Instagram hesabı üzerinden paylaşan Ivana Sert'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

Aşkını ilan etmek için farklı bir yöntem seçen 41 yaşındaki modacı Ivana Sert, ayağının altına kalemle 'Sezer' yazdı. Baş parmağına da kalp çizen ünlü modacının bu paylaşımı takipçilerini n ikiye bölünmesine neden oldu.

Güzel modacının bu paylaşımı bazı takipçileri tarafından beğenilmezken bazıları da eğlenceli bir paylaşım olduğunu savundu.