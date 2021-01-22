İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı ile ilgili önemli açıklamalar
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlama ve aşı...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! O...
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı' açıklaması geldi
Son Dakika
Bakan Koca'dan son dakika 'aşı'...

Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü

Erkek arkadaşı Sezer Dermenci'nin ismini ayağının altına yazarak ilanı aşk eden Ivana Sert, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

22 Ocak 2021 Cuma 21:46
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Takip Et:

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Ivana Sert, büyük aşk yaşadığı Sezer Dermenci'ye olan aşkını farklı bir yöntemle gösterdi. Ayağının alt kısmına 'Sezr' ismini yazan Ivana Sert, baş parmağının uç kısmına da kalp işareti çizdi. Güzel modacının bu paylaşımı sosyal medyanın gündeminde olay oldu.

TV 8'de yayınlanan 'Doya Doya Moda' yarışmasına yeni katılan ve burada jüri üyeliği yapan moda dünyasının sevilen isimlerinden Ivana Sert, iş insanı sevgilsi Sezer Dermenci ile aşkı doludizgin devan ediyor. Sevgilisi ile olan fotoğraflarını sık sık Instagram hesabı üzerinden paylaşan Ivana Sert'in son paylaşımı sosyal medyada olay oldu.

Aşkını ilan etmek için farklı bir yöntem seçen 41 yaşındaki modacı Ivana Sert, ayağının altına kalemle 'Sezer' yazdı. Baş parmağına da kalp çizen ünlü modacının bu paylaşımı takipçilerini n ikiye bölünmesine neden oldu.

Güzel modacının bu paylaşımı bazı takipçileri tarafından beğenilmezken bazıları da eğlenceli bir paylaşım olduğunu savundu.



Son Güncelleme: 22.01.2021 21:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İvana SertSezer DermenciIlanı Aşk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zor bir hastalıkla mücadele eden Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü
Zor bir hastalıkla mücadele eden Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü
Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'ün acı günü
Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'ün acı günü
Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya aşka geldi! Paylaşımı olay oldu
Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya aşka geldi! Paylaşımı olay oldu
Mahmut Tuncer’in popçu kızı Gizem 90 kilodan 50'ye düştü! Eski halinden eser yok!
Mahmut Tuncer’in popçu kızı Gizem 90 kilodan 50'ye düştü! Eski halinden eser yok!
Armağan Çağlayan, programında yetişkin film yıldızlarını konuk edecek
Armağan Çağlayan, programında yetişkin film yıldızlarını konuk edecek
Eski eş Feyza Aktan'dan Özcan Deniz hakkında şiddet suçlaması! Uzaklaştırma kararı verildi
Eski eş Feyza Aktan'dan Özcan Deniz hakkında şiddet suçlaması! Uzaklaştırma kararı verildi

Popüler Haberler

Akrep dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
7 Melek filmi ne zaman yayınlanacak? 7 Melek film fragmanı yayınlandı!
Çocukluk hangi günler yayınlanıyor? Fox TV Çocukluk tekrar bölümleri ne zaman?
Seksenler Fehmi Baba diziye geri dönecek mi?
Vakıfbank 2021 esnaf kredisi şartları nelerdir?
Akıncı reyting sonuçları nasıl? Akıncı izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Çocukluk reyting sonuçları nasıl? Çocukluk izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı
TRT1 yeni dizisi Kıbrıs Ada Kışı dizi oyuncuları ve dizi konusu
Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Teşkilat karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Rüyada koronavirüs olduğunu görmenin anlamı nedir, nasıl yorumlanır?
2020 Tek taş yüzük modelleri
LGS istatistikleri nasıl? 2020 LGS testlere göre doğru cevap sayısı ortalaması
TOKİ'den ayda 390 liraya 11 kentte 559 konut kurasız satışa çıkarıldı
Barbaros dizisi ne zaman başlıyor? Barbaros dizisi konusu ve oyuncuları
Akrep dizisi Ece kimdir? Ahsen Türkyılmaz'ın hayatı!
Akrep dizisi Selma kimdir? Bestemsu Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Akrep dizisi İpek kimdir? Esila Umut nerelidir?
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Arka Sokaklar yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Esnaf Kredisi başvuru şartları nelerdir? Esnaf kredisi için gerekli belgeler nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.