Itır Esen, deprem enkazının üstünde poz verdi!

Yeşilçam'ın usta simalarından olan Hayri Esen'in kendi soyadını alan torunu Itır Esen, Miss Turkey 2017 yarışması ile tanınmıştı.

Bir vakıf ile beraber sosyal farkındalık projesini hayata geçiren Itır Esen'in ismi bir zamanlar da Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddiaları ile anılmıştı.

Yırtmaçlı elbisesi ile enkaz üzerine çıktı

Yürütülen sosyal farkındalık projesince depreme yönelik bir çalışma yapan Itır Esen, yırtmaçlı siyah bir elbiseyle kameralar karşısına geçti.

Podyumdaymış gibi pozlar verdi

Deprem enkazının üzerinde yapılan çekimlerde Esen'in adeta podyumda poz vermiş gibi kameralar karşısına geçmesi eleştirilerin odağı oldu.

"Böyle farkındalık mı olur"

15 Temmuz hakkında yaptığı yorumlar, tacının alınmasına neden olmuştu

Sosyal medya üzerinde tepki çeken çekimler için, "Böyle farkındalık mı olur?" yorumları yapıldı.

Itır Esen, 15 Temmuz şehitleri ile alakalı sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu bir paylaşım nedeni ile Miss Turkey birinciliği ve tacı geri alınmıştı.