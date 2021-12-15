İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!

Masterchef yarışmasının en sevilen jüri üyelerinden biri olan İtalyan şef Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek tek celsede boşandı.

2012 yılında hayatlarını birleştiren ve 2013 yılında da oğulları Tibet'i kucaklarına alan İtalyan asıllı Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Altınbilek, aralarında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle karşılıklıaçmışlardı. Dava dosyası, İstanbul 12. Aile Mahkemesi'ne ulaştı ve bugün görülen boşanma davasında Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek, avukatları ile birlikte hazır bulundu.

Boşanma duruşmasına gizlilik nedeniyle gazeteciler alınmazken mahkeme heyeti, Zanna ve Demirbilek'i ortak velayet hakkında sahip olarak boşanmalarına karar verdi. 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitiren çiflerin anlaşmalı olarak boşanmaları sonrasında bir açıklama yapan Danilo Zanna, üzüldüğünü fakat her şeyin yolunda olduğunu söyledi.