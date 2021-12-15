İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!

Masterchef yarışmasının en sevilen jüri üyelerinden biri olan İtalyan şef Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek tek celsede boşandı.
Boşanma duruşmasına gizlilik nedeniyle gazeteciler alınmazken mahkeme heyeti, Zanna ve Demirbilek'i ortak velayet hakkında sahip olarak boşanmalarına karar verdi. 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitiren çiflerin anlaşmalı olarak boşanmaları sonrasında bir açıklama yapan Danilo Zanna, üzüldüğünü fakat her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
Son Güncelleme: 15.12.2021 19:31