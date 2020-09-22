İtalyan model Claudia Romani yeşil bikinisiyle dudak uçuklattı

Reklam çekimlerinin aranan yüzü ünlü İtalyan manken Claudia Romani yine sahillerde boy gösterdi.

Dünyanın en çok bilinen mankenleri arasında yer alan 38 yaşındaki yıldız modelliğinin yanında futbol hakemliğide yapıyor.

Bir çok ünlü markanın reklam ve katalog çekimlerinde boy gösteren Claudia Romani yine çekimler için soluğu sahilde aldı.

Ünlü model Claudia Romani çekimler sırasında giydiği yeşil renkli bikini ile görenlerin dudaklarını uçuklatan pozlar verdi.

Öte yandan güzel model sosyal medyayıda aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor.

Sanal alemde yaklaşık 1,3 milyon takipçisi bulunan Claudia Romani çekimler içinde verdiği yeşil renkli bikinili pozlarını kendi kişisel iınstagram hesabında da paylaştı.

Claudia Romani'nin bu iddialı pozları kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.