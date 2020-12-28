İtalya'da dizi anlaşması yapan Can Yaman'ın bölüm başı alacağı ücret servet değerinde

Son olarak Erkenci Kuş dizisinde oynayan ve daha sonra Bay Yanlış dizinde oynadıktan sonra dizinin final yapmasıyla birlikte bir süre dinlenmeye çekilen oyuncu Can Yaman İtalya'da yeni bir diziyle anlaştı. Sandokan isimli dizinin başrol oyuncusu olarak anlaşmaya imza atan yakışıklı oyuncu bölüm başına servet değerinde bir rakama da imza attı.

Türkiye'de çekilen dizilerin yurt dışında da ilgi görmesiyle hayran kitlesi genişleyen Can Yaman geçtiğimiz yıl Roma ve Yunanistan havalimalarında büyük bir sevgi seliyle karşılanmış ve oyuncu için özel güvenlik koridorları oluşturulmuştu.

Sürekli yurt dışı bağlantılarına devam eden Can Yaman İtalya’nın önde gelen yapım şirketlerinden biriyle anlaştı ve 'Sandokan' adlı dizide başrol oyuncusu olmaya karar verdi. Toplamda 10 bölüm olarak tasarlanan dizi için yapım şirketiyle sözleşme imzalayan 31 yaşındaki oyuncu, diziden bölüm başına da 100 bin Euro (yaklaşık 925 bin TL) alacağı konuşuluyor.

Ekim 2021'de başlayacak olan dizi öncesi kampa girecek olan Can Yaman İtalyanların bir döneme damga vuran Sandokan karakterine hayat vermek için sıkı çalışmalara başlayacak.