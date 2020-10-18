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İtalya'da Demet Özdemir fırtınası... Sosyal medyada gündem oldu

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sevilen güzel oyuncusu Demet Özdemir, İtalya'yı salladı.

18 Ekim 2020 Pazar 16:54
İtalya'da Demet Özdemir fırtınası... Sosyal medyada gündem oldu
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İtalya’da büyük ilgi gören Can Yaman ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş dizisi İtalyan kanallarından Canale5'de yayınlanıyor. İtalyanların büyük ilgi gösterdikleri ikilinin dizisi ise reyting rekorları kırıyor.

Sevilen oyuncu Demet Özdemir, , ilk kez İtalya'da bir TV programına konuk olarak katıldı. İtalyan sunucu Silvia Toffanin'in Canale 5’de yayınlanan programına konuk oldu. Sunucu Demet Özdemir’i merhaba diyerek karşılarken Demet Özdemir program boyunca tüm sorulara Türkçe olarak yanıt verdi.

Sosyal medyada Demet Özdemir’in konuk olduğu programın yayınlandığı saatlerde İtalya gündemlerinde Demet Özdemir ilk sıralara yükseldi. İtalyan halkı Demet Özdemir'e kraliçe diyor.


Demet Özdemir programa katılırken gri bir takım giymeyi tercih etti. Takımı ile göz kamaştıran oyuncuya programda önce çocukluğu ve çocukluğuna ait fotoğrafların gösterimi ile başlandı. Demet Özdemir ise kendi çocukluğundan bahsederken ,çocukluğunda erkek gibi olduğundan bahsederken ağaçlara tırmanmayı çok sevdiğini sürekli evden kaçtığını aşırı özgürlükçü olduğunu anlattı.

Bugünkü karakterini düzgün bir aile yaşantısı olmasına  bağlarken annesiyle çok yakın olduğundan annesinin kendisine her zaman cesaret verdiğini ekledi. Ailesinin kendisinin avukat olmasını istediğin ancak hiçbir zaman baskı altına almadığını söyledi. Her zaman desteklediklerini ekledi.

Kariyerine 15 yaşında dans ile başladığını söyleyen Demet Özdemir kariyer basamaklarını istediği gibi yavaş yavaş çıktığını ekledi.



Son Güncelleme: 18.10.2020 16:54
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Anahtar Kelimeler:
Demet ÖzdemirItalya
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