İtalya'da Can Yaman'lı dondurma yapıldı

Bir dönem rol aldığı Erkenci Kuş dizisiyle özellikle İtalya’da ün kazanan Can Yaman’ın dondurması yapıldı. Can Yaman’ın dondurması İtalya’daki üç hayranı tarafından yapıldı. Can Yaman şu anda Fox TV’de yayınlanan Bay Yanlış dizisinde rol alıyor.

Can Yaman’ın bir dönem rol aldığı Erkenci Kuş ise İtalya2nın Canale 5 kanalında yayınlanıyor. Can Yaman bu dizi ile İtalya’da fazlasıyla ün kazandı. İtalya’da Yaman’ın dondurmasının yanı sıra parfümü, minderi ve mücevherleri satılıyor.

İtalya’da Can Yaman’ın dondurması Alessandria bölgesinde satılıyor. Can Yaman’ın dondurmasında ise bal, karamelize edilmiş incir ve fıstık yer alıyor. Lung'Orba adlı işletmede satılan dondurmalar fazlasıyla ilgi görüyor. Can Yaman’ın dondurması Barbara Buratto, Manuela Badino ve Pupa Di Salvo isimli hayranları tarafından yapıldı.