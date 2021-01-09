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İtalya'da Can Yaman hayranlığı! Covid-19 hiçe sayıldı

Ferzan Özpetek'in yönetmenliğini üstlendiği bir reklam filminden dolayı İtalya'nın Roma şehrinde bulunan Can Yaman, otel çıkışında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 17:36
İtalya'da Can Yaman hayranlığı! Covid-19 hiçe sayıldı
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Son olarak Bay Yanlış dizisi ile ekranlarda olan oyuncu Can Yaman, İtalya'da bir makana firmasının yüzü oldu.

İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan yakışıklı oyuncu Can Yaman, İtalya'da bir makana firmasının reklam yüzü oldu.

5 Ocak günü çekimlerine başlanan reklam filminin yönetmenliğini dünyaya ün salan Ferzan Özpetek üstleniyor.

Koronavirüs pandemisinden kötü etkilenen İtalya'da, vatandaşların Can Yaman'ı görmesiyle beraber salgın yokmuş gibi izdiham yaratması tepkilere neden oldu.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 17:36
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Anahtar Kelimeler:
ItalyaRomaCan Yaman
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