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İsyan etti! Esra Dermancıoğlu: Böyle bir kadın olmadığım için özür dilerim

Oyuncu Esra Dermancıoğlu’nun kendinden on beş yaş küçük olan oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sürpriz aşk iddiası ile ilgili TV kanalında yapılan yorumlar ise Esra Dermancıoğlu’nu fazlasıyla kızdırdı. Esra Dermancıoğlu yapılan yorumlara çektiği video ile isyan etti.

08 Mart 2021 Pazartesi 04:03
İsyan etti! Esra Dermancıoğlu: Böyle bir kadın olmadığım için özür dilerim
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İsyanını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video aracılığıyla aktaran Dermancıoğlu:

“Bir fotoğrafı alıyorlar, konuşuyorlar. Diyorlar ki ‘Şimdi beni de konuşturmayın. Adamın tarzı bu kadın değil.’ Adama sorarlar. Kim kimin tarzı olmak istedi de o tarz oluşmadı. Aslında alttan alta kadını yerden yere vuruyorlar. Yine diyor ki ‘Ya ben seksüel olarak demiyorum. Onun oyunculuğu iyi.’ Yani seni kadınlıktan alıyorlar. Sen bir kadın değilsin. Çünkü neden, bunum böyle değil, dudaklarım böyle değil. Böyle bir kadın olmadığım için özür diliyorum hepinizden. Demeye getiriyorlar ki ‘O çok çirkin erkek çok yakışıklı. Mümkün değil.’’ İfadelerini kullandı.

Sosyal medyada başladı

52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu ile 37 yaşındaki Murat Balcı’nın aşkları, sosyal medyada alevlendi. Sosyal medya platformunda koyu bir sohbete kapılan ikilinin sohbeti sonrasında aşka dönüştü. Balcı, uygulamadaki profiline Esra Dermancıoğlu ile çekilen bir fotoğrafını koyduktan sonra o fotoğrafı geri kaldırdı.



Son Güncelleme: 08.03.2021 04:03
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Esra DermancıoğluIsyanEtti
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