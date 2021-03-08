İsyan etti! Esra Dermancıoğlu: Böyle bir kadın olmadığım için özür dilerim

İsyanını sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video aracılığıyla aktaran Dermancıoğlu:

Sosyal medyada başladı

“Bir fotoğrafı alıyorlar, konuşuyorlar. Diyorlar ki ‘Şimdi beni de konuşturmayın. Adamın tarzı bu kadın değil.’ Adama sorarlar. Kim kimin tarzı olmak istedi de o tarz oluşmadı. Aslında alttan alta kadını yerden yere vuruyorlar. Yine diyor ki ‘Ya ben seksüel olarak demiyorum. Onun oyunculuğu iyi.’ Yani seni kadınlıktan alıyorlar. Sen bir kadın değilsin. Çünkü neden, bunum böyle değil, dudaklarım böyle değil. Böyle bir kadın olmadığım için özür diliyorum hepinizden. Demeye getiriyorlar ki ‘O çok çirkin erkek çok yakışıklı. Mümkün değil.’’ İfadelerini kullandı.

52 yaşındaki Esra Dermancıoğlu ile 37 yaşındaki Murat Balcı’nın aşkları, sosyal medyada alevlendi. Sosyal medya platformunda koyu bir sohbete kapılan ikilinin sohbeti sonrasında aşka dönüştü. Balcı, uygulamadaki profiline Esra Dermancıoğlu ile çekilen bir fotoğrafını koyduktan sonra o fotoğrafı geri kaldırdı.