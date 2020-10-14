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İşte Tuvana Türkay'ın yeni aşkı

Tuvana Türkay'ın iş insanı Erdem Özün ile aşk yaşadığı iddia edildi

14 Ekim 2020 Çarşamba 15:47
İşte Tuvana Türkay'ın yeni aşkı
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Alper Potuk'la ilişkisi evliliğe doğru giderken sona eren ,uzunca bir süredir ilişkisi olmayan ve adı arada başka insanlarla anılan güzel oyuncu Tuvana Türkay sonunda aşk orucunu bozdu. Sevilen oyuncu Tuvana Türkay'ın adı Erdem Özün ile geçmeye başladı ve Özün ile aşk yaşadığı iddia edildi. Erdem Özgün sosyal medya hesabı üzerinden Tuvana Türkay ile olan bir fotoğrafını paylaştı ve daha sonra paylaştığı bu paylaşımı kaldırıp hesabını gizledi.


İş insanı olan Erdem Özün ile olan ilişkisini sır gibi saklayan gözlerden uzak yaşayan Tuvana Türkay, önceki gün Londra'da yaşayan aşkının yanına gitti. 

GİZLİ AŞK

30 yaşında olan Tuvana Türkay ile 34 yaşındaki Erdem Özün aşklarını bu aralar gizlemeyi tercih ediyor.Bir kaç günlüğüne İngiltere’ye Erdem Özün yanına giden  Türkay bu konuyla ilgili paylaşım yapmamayı tercih ediyor.



Son Güncelleme: 14.10.2020 15:47
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Anahtar Kelimeler:
Tuvana TürkayGizli AŞk
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