İşte Tuvana Türkay'ın yeni aşkı

Alper Potuk'la ilişkisi evliliğe doğru giderken sona eren ,uzunca bir süredir ilişkisi olmayan ve adı arada başka insanlarla anılan güzel oyuncu Tuvana Türkay sonunda aşk orucunu bozdu. Sevilen oyuncu Tuvana Türkay'ın adı Erdem Özün ile geçmeye başladı ve Özün ile aşk yaşadığı iddia edildi. Erdem Özgün sosyal medya hesabı üzerinden Tuvana Türkay ile olan bir fotoğrafını paylaştı ve daha sonra paylaştığı bu paylaşımı kaldırıp hesabını gizledi.

İş insanı olan Erdem Özün ile olan ilişkisini sır gibi saklayan gözlerden uzak yaşayan Tuvana Türkay, önceki gün Londra'da yaşayan aşkının yanına gitti.

GİZLİ AŞK

30 yaşında olan Tuvana Türkay ile 34 yaşındaki Erdem Özün aşklarını bu aralar gizlemeyi tercih ediyor.Bir kaç günlüğüne İngiltere’ye Erdem Özün yanına giden Türkay bu konuyla ilgili paylaşım yapmamayı tercih ediyor.

