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İşte Şeyda Coşkun'la kilo vermenin bedeli!

Kilo verme konusunda özellikle ünlülerin en çok tercih ettiği isim: Şeyda Coşkun. Şeyda Coşkun kimdir? Bu zamana kadar kilo verme konusunda kimlere koçluk yapmıştır? Uyguladı sistemin ücreti nedir? Merak edilenler burada!

06 Mart 2021 Cumartesi 04:25
İşte Şeyda Coşkun'la kilo vermenin bedeli!
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Yaşam Koçu olarak adını duyuran özellikle ünlülerin başvurduğu Şeyda Coşkun, 28 günlük bir program sunarken bunun karşılığında talep ettiği rakam dudak uçuklatıyor. Müşterilerine verdiği hizmet karşılığında rakamlarını ne olursa olsun esnetmeyen Coşkun, bu durumdan taviz vermiyor. Takvim Gazetesinin yapmış olduğu haberde 28 günlük diyet programı için yaklaşık 30bin TL talep edildiği söyleniyor. 

Uzmanlığı olmamasına rağmen uyguladı sistemler Sağlık Bakanlığına şikayet edilmiştir. Aldığı ücretler karşılığında okları kendisine çevirmektedir. 

Müşterilerine hazırladığı programlar için bir doktordan yardım aldığı bilinen Coşkun, programlarını müşteriye özel olarak hazırladığı açıklandı. 

Birçok ünlü isme danışmanlık yapan Coşkun, memnun olan da var olmayan da  Hadise ve Seren Serengil, ünlü yaşam koçu Şeyda Coşkun'nun programına katılıp memnun olmadıklarını, kilo verme yerine kas eritme ve verilen kiloları misliyle geri almaları gündemde çok konuşulmuştur. 



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:25
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Anahtar Kelimeler:
şeyda CoşkunDiyetücret
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