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İşte Nazan Şoray bunu da yaptı!

Ünlü sanatçı Nazan Şoray’ın bir süredir yurtdışında ev aradığı konuşulmaktaydı. Ünlü sanatçının Ohio’da yer alan bir göl evini satın aldığı ortaya çıktı.

16 Mayıs 2021 Pazar 15:24
İşte Nazan Şoray bunu da yaptı!
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Bir süredir ev arayışında olan Nazan Şoray, sonunda hayallerinin evini buldu. Yurtdışında ev arayışında olan ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde Amerika’nın Ohio eyaletinde bulunan bir göl evini satın aldı. 1889 yılında inşa edilmiş olan Göl evi, Nazan Şoray’ı çok etkilemiş. Evin fiyatının ise toplam 1 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. 

Nazan Şoray, göl evinin kendisini çok dinlendirdiğini ve kendisine huzur verdiğini dile getirdi. Göl kenarında yer alan evin içerisinde toplam 7 oda, 2 salon ve 3 banyo yer almakta. Aynı zamanda özel rıhtımı olan ev görülmeye değer. 


Son Güncelleme: 16.05.2021 15:24
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Anahtar Kelimeler:
Nazan ŞorayOhioGöl EviAmerika
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