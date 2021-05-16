İşte Nazan Şoray bunu da yaptı!

Bir süredir ev arayışında olan, sonunda hayallerinin evini buldu. Yurtdışında ev arayışında olan ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde’nıneyaletinde bulunan birni satın aldı. 1889 yılında inşa edilmiş olan Göl evi, Nazan Şoray’ı çok etkilemiş. Evin fiyatının ise toplam 1 milyon dolar olduğu ortaya çıktı.

Nazan Şoray, göl evinin kendisini çok dinlendirdiğini ve kendisine huzur verdiğini dile getirdi. Göl kenarında yer alan evin içerisinde toplam 7 oda, 2 salon ve 3 banyo yer almakta. Aynı zamanda özel rıhtımı olan ev görülmeye değer.

