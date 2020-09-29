İşte Fransız askısı operasyonunun ardından Seda Sayan! Estetikli halini paylaştı!

Ünlü sanatçı Seda Sayan yüzüne yaptırdığı estetik ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Fransız askısı olarak bilinen estetik operasyon için ameliyat olan Sayan, bu anları paylaştığı gönderi ile birlikte gündem oldu.

Birçok estetik ameliyat olan Seda Sayan son olarak yüzünü gerdirdiği operasyon ile birlikte yaşlanma ve kırışıklıklarını önlemek istedi.

Operasyonunu başarılı bir şekilde geçen Seda Sayan, operasyonun ardından estetikli halini sevenlerinin beğenisine sundu.