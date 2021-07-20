İsrailli top model Bar Rafaeli cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile yaşadığı ilişki ile adını duyuran İsrailli top model Bar Rafaeli sosyal medyada paylaşımlarıyla gündem oldu. 2015 yılında Adi Ezra ile evlenen ve bu evliliğinden 3 çocuğu olan ünlü model verdiği cesur pozlarla dikkat çekti.

36 yaşındaki top model ayna karşısında verdiği bikinili pozlarla sosyal medyayı sallarken, fit görünümü ile takipçilerini mest etti. Bar Rafaeli’nin 3 çocuk annesi olmasına karşın düzgün fiziği takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada 3 milyonun üzerinde takipçisi olan ünlü modelin paylaşımlarına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.