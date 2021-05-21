İsmail Türüt, Sedat Peker ile olan paylaşımlarını kaldırmadı

Sedat Peker, kendisine yönelik başlatılan operasyonlardan sonra YouTube kanalı üzerinden videolar yayınlayarak gündemde yer almaya başladı. Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya daha sonra birçok siyasi ve medyatik ismi hedef alarak videolar paylaşmaya başladı.
Ünlüler fotoğrafları silmeye başladı
Bu olayların üzerine birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından Sedat Peker ile fotoğraflarını kaldırdı.
İsmail Türüt silmedi
Ünlüler, fotoğrafları kaldırırken İsmail Türüt, Sedat Peker ile olan fotoğraflarını kaldırmadı. Peker’le yakınlığı bilinen Türüt bir zamanlar Sedat Peker için şarkı yazmıştı. İsmail Türüt, Peker ile 11 Mart 2018 tarihinde bir paylaşım yaparak şu sözleri yazmıştı:
"Benim kıymetli dostum Sedat Peker. Hem maziyi yad ettik, hem de hasret giderdik. Sevdiklerinle beraber, sağlıklı, huzurlu, çok yaşa koca Reis"
İşte o paylaşım…
İsmail Türüt’ün Sedat Peker’e yazdığı şarkı:
"Adam var dünyasında yüksek dağlar yaratmış
kimisi yarı yola gelmeden havlu atmış
adam var göstermelik gürlemese de eser
adam var adam gibi harbiden racon keser
genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar
reise gösterilir ancak böyle itibar
adam var iki yüzlü utanmaz bukalemun
haysiyet fukarası yüz karası alemin
adam var menfaate satar öz kardeşini
genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar
reise gösterilir ancak böyle itibar
adam var fitne fesat ama ön safta durur
belli etmez izini kaypak zeminde yürür
adam var harcıalem adam var kalburüstü
bir adam tanıyorum dikilmelidir büstü
genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar
reise gösterilir ancak böyle itibar
adam var alnın açık git otur sofasına
boyun eğmeyen gördüm Allah'tan başkasına
adamlık şahsiyettir fazlası meziyettir
toplumda reis olmak büyük mesuliyettir
bir adam tanıyorum gereği kadar kibar
reise gösterilir ancak böyle itibar."