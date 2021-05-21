İsmail Türüt, Sedat Peker ile olan paylaşımlarını kaldırmadı

Sedat Peker, kendisine yönelik başlatılan operasyonlardan sonra YouTube kanalı üzerinden videolar yayınlayarak gündemde yer almaya başladı. Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya daha sonra birçok siyasi ve medyatik ismi hedef alarak videolar paylaşmaya başladı.

Ünlüler fotoğrafları silmeye başladı

Bu olayların üzerine birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından Sedat Peker ile fotoğraflarını kaldırdı.

İsmail Türüt silmedi

Ünlüler, fotoğrafları kaldırırken İsmail Türüt, Sedat Peker ile olan fotoğraflarını kaldırmadı. Peker’le yakınlığı bilinen Türüt bir zamanlar Sedat Peker için şarkı yazmıştı. İsmail Türüt, Peker ile 11 Mart 2018 tarihinde bir paylaşım yaparak şu sözleri yazmıştı:

"Benim kıymetli dostum Sedat Peker. Hem maziyi yad ettik, hem de hasret giderdik. Sevdiklerinle beraber, sağlıklı, huzurlu, çok yaşa koca Reis"

İşte o paylaşım…

İsmail Türüt’ün Sedat Peker’e yazdığı şarkı:

"Adam var dünyasında yüksek dağlar yaratmış

kimisi yarı yola gelmeden havlu atmış

adam var göstermelik gürlemese de eser

adam var adam gibi harbiden racon keser

genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar

reise gösterilir ancak böyle itibar

adam var iki yüzlü utanmaz bukalemun

haysiyet fukarası yüz karası alemin

adam var menfaate satar öz kardeşini

adam var arkadaşa kurban eder başını

genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar

reise gösterilir ancak böyle itibar

adam var fitne fesat ama ön safta durur

belli etmez izini kaypak zeminde yürür

adam var harcıalem adam var kalburüstü

bir adam tanıyorum dikilmelidir büstü

genç bir adam tanıdım gereği kadar kibar

reise gösterilir ancak böyle itibar

adam var alnın açık git otur sofasına

boyun eğmeyen gördüm Allah'tan başkasına

adamlık şahsiyettir fazlası meziyettir

toplumda reis olmak büyük mesuliyettir

bir adam tanıyorum gereği kadar kibar

reise gösterilir ancak böyle itibar."