İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran çifti tatil dönüşü valizleriyle Cihangir’de görüldü

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu sevgilisi Merve Çağıran ile ilk kez görüntülendi. 2016 yılında Duygu Kumarki ile evlenen ancak geçtiğimiz yıl evliliğine nokta koyan Hacıoğlu, Çocuk dizisinde Merve Çağıran ile tanışmış ve ikili aşk yaşamaya başlamıştı.
Araçlarını park ettikten sonra evlerine doğru giden çiftin, neşeli olduğu görüldü. Merve Çağıran ise ayak üstü muhabirlerle sohbet etti. İlişkilerinin iyi gittiğini söyleyen Çağıran, hiçbir şeyin kendisini rahatsız hissettirmediğini söyleyerek “yuva yıkan kadın” şeklinde ifadelere karşı “yuva falan yıktığım yok” diyerek cevap verdi.
Son Güncelleme: 23.04.2021 13:53