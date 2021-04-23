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İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran çifti tatil dönüşü valizleriyle Cihangir’de görüldü

İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran Cihangir’de görüntülendi. Tatilden dönen çiftin valizleriyle evlerine gittiği görüldü.

23 Nisan 2021 Cuma 13:53
İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran çifti tatil dönüşü valizleriyle Cihangir’de görüldü
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Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu sevgilisi Merve Çağıran ile ilk kez görüntülendi. 2016 yılında Duygu Kumarki ile evlenen ancak geçtiğimiz yıl evliliğine nokta koyan Hacıoğlu, Çocuk dizisinde Merve Çağıran ile tanışmış ve ikili aşk yaşamaya başlamıştı.

Çift ilişkilerini ilk başlarda yalanlasa da, geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkmıştı. İsmail Hacıoğlu ve sevgilisi Merve Çağıran tatil dönüşü ellerinde valizlerle Cihangir’de görüntülendi.

Araçlarını park ettikten sonra evlerine doğru giden çiftin, neşeli olduğu görüldü. Merve Çağıran ise ayak üstü muhabirlerle sohbet etti. İlişkilerinin iyi gittiğini söyleyen Çağıran, hiçbir şeyin kendisini rahatsız hissettirmediğini söyleyerek “yuva yıkan kadın” şeklinde ifadelere karşı “yuva falan yıktığım yok” diyerek cevap verdi.




Son Güncelleme: 23.04.2021 13:53
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Anahtar Kelimeler:
İsmail HacıoğluMerve Çağıran
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