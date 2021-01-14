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İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran evleniyor mu?

Çocuk dizisinde birlikte rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başlayan İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran'ın nikah masasına oturacağı iddia edildi. Aynı zamanda çiftin birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.

14 Ocak 2021 Perşembe 23:03
İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran evleniyor mu?
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Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, beş ay önce Duygu Kumarki ile anlaşmalı olarak boşanmıştı. Kısa süre sonra bir dönem aynı dizide rol aldığı oyuncu Merve Çağıran ile yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin rol gereği başlayan aşkları, gerçeğe dönüşmüş ve bu aşk dizinin finalinden sonra ortaya çıkmıştı.

İsmail Hacıoğlu ile Merve Çağıran evleniyor mu?

İsmail Hacıoğlu’nun dört yıl süren evliliğini Merve Çağıran yüzünden bittiği ileri sürülmüş ve bu haber uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Aşklarını geçtiğimiz aylarda ilan eden çiftten Çağıran, sevgilisi ile samimi pozunu yılbaşı gecesi yayınlamıştı.

Sosyal medya paylaşımlarından sonra çiftin aynı evde yaşamaya başladığı ve bu aşkın nikah masasına taşınacağı iddia edildi. Çiftten konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.



Son Güncelleme: 14.01.2021 23:03
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Anahtar Kelimeler:
İsmail HacıoğluMerve Çağıran
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