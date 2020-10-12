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İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile ilgili bilgiler ortaya çıktı. 'İsmail Ege Şaşmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli?' sorularının yanıtı haberimizde.

12 Ekim 2020 Pazartesi 17:11
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Geçtiğimiz günlerde evliliğe ilk adımını atarak sevgilisi Hande Ünal ile nişanlanan İsmail Ege Şaşmaz, ‘Güneşi Beklerken’, ‘Aşk Laftan Anlamaz’ gibi dizilerde rol aldı. Yakışıklılığıyla dikkatleri çeken İsmail Ege Şaşmaz’ın biyografisiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

İsmail Ege Şaşmaz kimdir?

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 yılında Manisa’da dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa ilk olarak Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro yarışmasında başlamıştır. Meslek lisesi mezunu olan oyuncu, ilk ekran deneyimini Güneşi Beklerken dizisinde yaşadı.

Diziden sonra yıldızı parlayan oyuncu birçok reklam filminde rol aldı. 2015 yılında Serçe Sarayı isimli diziyle yeniden kamera karşısına geçen oyuncu aynı yıl Günebakan dizisinde oynadı.

İsmail Ege Şaşmaz’ın rol aldığı yapımlar

Güneşi Beklerken (2013)

Günebakan (2015)


Serçe Sarayı (2015)

Aşk Yalanı Sever (2016)

Aşk Laftan Anlamaz (2016)

Lise Devriyesi (2017)

Mehmetçik Kut’ül Amare (2018)

Sen Çal Kapımı (2020)



Son Güncelleme: 12.10.2020 17:11
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Anahtar Kelimeler:
İsmail Ege ŞaşmazOyuncuBiyografi
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